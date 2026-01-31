Arpino piange Luigi Rocca, scomparso a 46 anni

Arpino è in lutto per la scomparsa di Luigi Rocca, venuto a mancare il 31 gennaio 2026, all’età di 46 anni, presso la propria abitazione, amorevolmente assistito dai suoi cari. A darne il triste annuncio sono la madre, il padre, la sorella e tutti i parenti, uniti nel dolore per una perdita che lascia un grande vuoto affettivo.

I funerali si terranno domenica 1 febbraio 2026 alle ore 12:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Carnello, dove amici, conoscenti e concittadini potranno stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

La salma sarà cremata. La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori, ringraziando quanti prenderanno parte alle esequie e manifesteranno la propria vicinanza in questo momento di grande dolore.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Rocca, unendosi con rispetto e partecipazione al dolore dei familiari e di quanti hanno voluto bene a Luigi.

