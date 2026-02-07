Si è spenta all’età di 79 anni la Prof.ssa Eva Rea in Gabriele, venuta a mancare il 6 febbraio 2026 presso l’Ospedale Civile di Sora. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità di Arpino e quanti l’hanno conosciuta e stimata nel corso della sua vita, sia per il suo impegno professionale sia per le sue qualità umane.
Donna di grande cultura, sensibilità e dedizione, la Prof.ssa Rea ha rappresentato per molti un punto di riferimento, lasciando un segno indelebile nel cuore di colleghi, studenti e cittadini. Il suo ricordo resterà vivo attraverso l’esempio di una vita spesa con discrezione, passione e senso del dovere.
A darne il triste annuncio il marito, la figlia, il nipote e tutti i familiari, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di affetto e vicinanza.
I funerali si terranno domenica 8 febbraio 2026 alle ore 9.30, presso la Chiesa di San Sosio ad Arpino. Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero di Arpino. L’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8.30 alle ore 18.00.
Alla famiglia Gabriele giungano le più sentite condoglianze della redazione di LiriTV, che si unisce al dolore dei familiari
Arpino piange la Prof.ssa Eva Rea
Si è spenta all’età di 79 anni la Prof.ssa Eva Rea in Gabriele, venuta a mancare il 6 febbraio 2026 presso l’Ospedale Civile di Sora. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità di Arpino e quanti l’hanno conosciuta e stimata nel corso della sua vita, sia per il suo impegno professionale sia per le sue qualità umane.