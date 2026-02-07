Arpino piange la Prof.ssa Eva Rea

Si è spenta all’età di 79 anni la Prof.ssa Eva Rea in Gabriele, venuta a mancare il 6 febbraio 2026 presso l’Ospedale Civile di Sora. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità di Arpino e quanti l’hanno conosciuta e stimata nel corso della sua vita, sia per il suo impegno professionale sia per le sue qualità umane.

Donna di grande cultura, sensibilità e dedizione, la Prof.ssa Rea ha rappresentato per molti un punto di riferimento, lasciando un segno indelebile nel cuore di colleghi, studenti e cittadini. Il suo ricordo resterà vivo attraverso l’esempio di una vita spesa con discrezione, passione e senso del dovere.

A darne il triste annuncio il marito, la figlia, il nipote e tutti i familiari, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di affetto e vicinanza.

I funerali si terranno domenica 8 febbraio 2026 alle ore 9.30, presso la Chiesa di San Sosio ad Arpino. Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero di Arpino. L’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Alla famiglia Gabriele giungano le più sentite condoglianze della redazione di LiriTV, che si unisce al dolore dei familiari

