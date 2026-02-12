Arpino piange il suo Principe Birillo, cuore fedele

Birillo, il Principe di Arpino.

Ci sono notizie che non si vorrebbero mai scrivere.

Ci sono addii che lasciano un silenzio più grande di qualsiasi parola.

Questa mattina Graham ci ha comunicato, con il cuore spezzato, che Birillo – il principe di Arpino, l’amico di tutti, il cane più saggio e più buono del mondo – ci ha lasciati.

Era in cura presso la clinica veterinaria per una peritonite iniziata ieri, quando un ictus improvviso lo ha portato via.

E mentre fuori cade la pioggia su questa giornata grigia, sembra che anche il cielo abbia deciso di fermarsi un momento, insieme a noi.

Birillo non era “solo” un cane.

Era una presenza.

Era uno sguardo che ti cercava in mezzo alla folla.

Era una carezza silenziosa nelle giornate storte.

Era quella certezza dolce che, ovunque ci fosse una festa, una piazza piena, un sorriso da strappare… lui sarebbe stato lì.

Il motto dell’estate lo diceva meglio di chiunque altro:

“Senza Birillo niente festa.”

E non era una battuta. Era la verità.

Birillo è stato il più grande ambasciatore di pubbliche relazioni che Arpino abbia conosciuto in tempi moderni. Con la sua eleganza naturale, con la sua calma regale, con quel modo unico di appartenere a tutti senza smettere mai di essere speciale per ciascuno.

È stato, come dice Graham, uno dei motivi principali che li hanno spinti a trasferirsi ad Arpino. Perché a volte un paese lo scegli per la sua storia, per la sua bellezza… e a volte lo scegli per un cuore che ti accoglie scodinzolando.

Oggi Arpino è un po’ più silenziosa.

Un po’ più vuota.

Un po’ più fragile.

Invitiamo tutti voi a pubblicare la vostra foto preferita con Birillo, a condividere un ricordo, una carezza, un momento. Facciamo in modo che il suo passo continui a risuonare tra le nostre strade attraverso le nostre memorie.

Perché chi ha saputo amare così, non se ne va davvero.

Resta nei sorrisi che ha acceso.

Resta nelle piazze che ha attraversato.

Resta nei cuori che oggi battono un po’ più piano.

Buonanotte, dolce principe di Arpino.

Buonanotte, migliore amico.

Graham

Con affetto e commozione,

InfoPoint Pro Loco Arpino 2026

