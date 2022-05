Arpino – Palazzo Borromeo è pronto ad aprire le sue porte per il Certamen Ciceronianum Arpinas 2022

Dopo un lungo periodo di lavori, Palazzo Borromeo si prepara ad accogliere la 41esima edizione del Certamen Ciceronianum. Arpinas organizzato dal Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone”. L’edifico, situato al civico 39 di Corso Tulliano, ospiterà un evento conviviale per i partecipanti al prestigioso concorso il prossimo 7 maggio. Il Certamen si terrà come sempre nel comune di Arpino, patria dello stesso Cicerone, e riunirà gli studenti dell’ultimo anno dei licei italiani ed esteri, accompagnati dai propri insegnanti di latino. I giovani saranno chiamati a tradurre e commentare un brano tratto da un’opera del sommo oratore. Nella splendida cornice di Palazzo Borromeo i certaministi, i loro insegnanti e le autorità trascorreranno la serata conclusiva che precederà la premiazione finale, in programma domenica 8 maggio. L’evento offrirà l’occasione di riscoprire l’indimenticabile figura di Cicerone , contribuendo a far conoscere lo straordinario patrimonio storico, archeologico e artistico della città e del suo territorio. Anche per questo motivo è stata scelta la location di Palazzo Borromeo, uno degli edifici più imponenti ed affascinanti di Arpino. Sarà una grande occasione per poterlo visitare in attesa del 21 maggio, data prevista per l’inaugurazione. Palazzo Borromeo dal 21 maggio 2022 sarà aperto al pubblico, presentandosi nella sua nuova veste di ristorante, lounge bar, sede di eventi e molto altro.

COMUNICATO STAMPA