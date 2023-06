Arpino ospita il convegno sulla Riduzione del Rischio Sismico e la Sismicità Locale, presente Gianluca Quadrini

Si è svolto lo scorso sabato, presso il Palazzo Borromeo di Arpino, convegno sulla Riduzione del Rischio Sismico e la Sismicità Locale, organizzato dall’Osservatorio Geofisico Valle del Liri in collaborazione con l’associazione Ec Arpinum. Evento patrocinato dalla Provincia di Frosinone, rappresentata dal Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che in una nota commenta “ la partecipazione a questo evento era doverosa quanto efficace vista l’importanza della tematica. I recenti terremoti in Italia e nel mondo hanno dimostrato quanto sia complesso limitare il rischio sismico, anche quando la pericolosità sia ben nota. Per questo campagne di sensibilizzazione e informazione come questa sono importanti per la diffusione della cultura della protezione e della prevenzione al fine di aumentare a consapevolezza nei cittadini del rischio sismico.

COMUNICATO STAMPA