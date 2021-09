Arpino, nessuno chiude il cimitero

Da un cittadino di Arpino riceviamo e pubblichiamo foto e commento circa la mancata chiusura del camposanto. Era gia’ capitato qualche settimana fa, è successo di nuovo senza che in Comune vengano adottati provvedimenti efficaci.

“Quello che sta capitando in questo paese è scandaloso. Nemmeno il cimitero riescono a chiudere. Ho già letto qualche giorno fa di un altro episodio simile. In un Comune serio avrebbero reagito, risolto il problema. Non sarebbe più accaduto un fatto simile. Ed invece qui è tutto aperto, in piena notte. E’ questo il rispetto per i defunti, per i loro congiunti? Ma gli amministratori non si vergognano?”

