Arpino – Motociclisti all’attacco: “Delusi dal Comune”

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota dal titolo:

Moto Club Anonima Motociclisti Arpino ASD: “Promesse disattese dall’Amministrazione Comunale”

Il Moto Club Anonima Motociclisti Arpino ASD intende esprimere pubblicamente il proprio rammarico e la propria delusione per il mancato riscontro concreto da parte dell’Amministrazione Comunale rispetto agli impegni assunti nei confronti dell’associazione.

Da mesi il Moto Club, realtà sportiva e sociale consolidata del territorio, ha presentato formale richiesta protocollata per ottenere una sede operativa comunale, mettendosi contestualmente a disposizione della cittadinanza attraverso un preciso progetto di collaborazione e manutenzione del verde pubblico.

La proposta avanzata prevedeva infatti, in cambio della concessione di locali comunali inutilizzati, l’impegno del Moto Club nella cura e manutenzione del Parco Belvedere e di altri spazi pubblici, con interventi periodici e attività di valorizzazione del patrimonio comunale.

Nonostante gli incontri avuti, i sopralluoghi effettuati e le rassicurazioni ricevute, ad oggi nessuna sede è stata assegnata e nessuna risposta concreta è arrivata all’associazione.

Una situazione che lascia amarezza soprattutto considerando il valore che il Moto Club rappresenta per il territorio arpinate: circa 150 associati, oltre 20 piloti impegnati in discipline motociclistiche di rilievo nazionale ed europeo, attività sportive, iniziative sociali, promozione della sicurezza stradale e aggregazione giovanile.

Il Moto Club ha sempre operato con spirito costruttivo, disponibilità e senso civico, cercando una collaborazione seria con le istituzioni locali e proponendo un modello virtuoso di scambio tra associazionismo e amministrazione pubblica.

“Ci aspettavamo almeno chiarezza e rispetto degli impegni presi – dichiarano i rappresentanti del Moto Club –. Continueremo a portare avanti con orgoglio le nostre attività sportive e sociali, ma non possiamo nascondere la delusione per promesse che, ad oggi, sono rimaste soltanto parole.”

L’associazione auspica che l’Amministrazione voglia finalmente fornire risposte concrete e dimostrare attenzione verso una realtà che da anni porta il nome di Arpino nei campionati nazionali ed europei, contribuendo al tempo stesso alla crescita sociale e sportiva del territorio.

(nota di MC AMA ARPINO)