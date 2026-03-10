Arpino, Mauro Iafrate lascia la Lega: “Non rinnego il passato”

ARPNO – Si chiude l’esperienza politica nella Lega per l’ex assessore di Arpino Mauro Iafrate, che ha annunciato ufficialmente la decisione di non rinnovare la tessera del partito per il 2026. La comunicazione è stata inviata ai vertici provinciali del movimento, segnando di fatto la conclusione del suo percorso all’interno della formazione guidata da Matteo Salvini.

«Ho inviato una nota ai vertici provinciali della Lega dove comunico la mia volontà di non rinnovare la tessera per l’anno 2026», fa sapere Iafrate, spiegando le ragioni della scelta maturata nelle ultime settimane.

L’ex assessore rivendica il lavoro svolto negli anni trascorsi nel partito, sottolineando di aver sempre agito con convinzione e coerenza. «Praticamente la mia avventura politica nella Lega termina qui. Non sono abituato a rinnegare il passato, per cui tutto quello che ho fatto fino ad oggi per questo partito l’ho fatto con convinzione, credendo in quello che facevo», afferma.