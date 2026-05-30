Arpino, l’ufficio postale nuovamente disponibile nella versione “Polis”

Dopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti,soluzioni sostenibili e l’attivazione a sportello del servizio passaporti e di molti certificati della Pubblica Amministrazione.

L’ufficio postale di Arpino ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione realizzati secondo la tipologia “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane con la quale l’azienda conferma la sua presenza sul territorio promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Tra i principali interventi di ristrutturazione della sede di piazza Municipio, la riconfigurazione della sala che accoglie i clienti è stata caratterizzata da nuovi arredi e colori, dall’ottimizzazione degli spazi per una fruizione dei servizi più confortevole, dalle molteplici soluzioni a basso impatto ambientale, come la nuova illuminazione a basso consumo energetico. Particolare attenzione alle esigenze della clientela anche con la realizzazione di un percorso in rilievo orizzontale per ipovedenti e con la predisposizione di una postazione ribassata per facilitare lo svolgimento di tutte le operazioni a sportello. Nell’ambito delle novità rientra anche la sala consulenza per investimenti e finanziamenti.

Relativamente all’ampliamento dell’offerta, diversi sono i servizi della Pubblica Amministrazione disponibili presso l’ufficio postale di Arpino. I cittadini, infatti, possono già richiedere il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Inoltre, attivati anche i certificati anagrafici e diversi servizi INPS come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Sempre operativo l’ATM Postamat della tipologia “stand alone”, collocato in via Alessandro Magliari, attivo sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Dal punto di vista della sicurezza, l’ufficio postale di Arpino è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, i nuovi sistemi antirapina gestiscono per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

L’ufficio postale di piazza Municipio è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Attraverso “Polis” Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.