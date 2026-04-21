Arpino, l’ufficio postale diventa “Polis”

Durante il periodo dei lavori operativo uno sportello presso l’ufficio di Scaffa San Sossio.

Arriva anche ad Arpino il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di piazza Municipio che comprendono l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile e il passaporto elettronico.

Poste Italiane, scusandosi per i temporanei disagi, per garantire la continuità dei servizi ha previsto per l’intero periodo dei lavori l’attivazione presso l’ufficio postale di Scaffa San Sossio, nello stesso territorio comunale, di uno sportello dedicato interamente alla clientela di Arpino, dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non consegnata a domicilio per assenza del destinatario ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (ad esempio operazioni su conto Bancoposta, Libretto di Risparmio ecc.).

Lo sportello dedicato, già attivo, è disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico dell’ufficio postale di Arpino: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Per tutti i servizi e i prodotti in circolarità di Poste Italiane, i cittadini possono comunque rivolgersi in qualsiasi ufficio postale. Una valida alternativa molto utile e funzionale è la possibilità di usufruire della rete “Punto Poste e PuntoLis” ovvero di una molteplicità di esercizi come, ad esempio, le tabaccherie presso le quali è possibile effettuare il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e pagoPA, la ricarica di carte prepagate Postepay e la spedizione/ritiro dei pacchi.

Ad Arpino, in particolare, sono presenti 3 “PuntoLis”. Per conoscere i “Punto Poste e PuntoLis” più vicini sul territorio è possibile consultare il sito poste.it.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Arpino avranno una durata stimata, indicativamente, salvo imprevisti, in circa un mese.