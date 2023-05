Arpino – L’intervento di Andrea Chietini al Certamen Ciceronianum

L’ing. Andrea Chietini, candidato alla carica di sindaco con la lista “Arpino in Comune”, è stato chiamato ieri a premiare uno dei concorrenti del Certamen Ciceronianum Arpinas. Nell’occasione ha commentato:

“Non c’è nessun paese in Europa, non c’è in Italia, un’altra realtà dove il latino sia stato investito quale portatore di una visione comune europea, di valori sociali e culturali comuni, come ad Arpino.

Ogni anno, con il susseguirsi delle edizioni del Certamen, ad Arpino si rinnova e si conferma che lo studio del latino, della cultura classica, non rientra nel campo del superfluo bensì rappresenta quel terreno comune dove affondano le radici dell’Europa, quell’Europa a cui noi teniamo tanto, quell’Europa che noi immaginiamo sempre migliore e diversa, che si fonda sui cardini della cultura classica, che ne costituiscono il vero codice genetico e il suo sistema immunitario più potente.

A tutti i ragazzi complimenti vivissimi per aver partecipato a questa grande competizione e l’augurio di un futuro radioso. Ad Maiora!”

