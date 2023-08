Arpino – L’imbarazzante video in cui l’Onorevole sindaco si presta al siparietto “Sgarbi portaci a put**ane”

Mentre il panorama politico di tutta Italia si dimostra sensibile dinanzi lo stupro di gruppo subito da una 19enne lo scorso 7 luglio al Foro Italico di Palermo, nella città di Arpino accadono cose, seppur episodi isolati, ben lontani dal più opportuno quanto necessario ritegno che, in questi particolari giorni, dovrebbe essere un obbligo per chi investe cariche istituzionali.

Dopo le recenti polemiche che sono seguite all’inaugurazione di un parco in Terra di Cicerone, durante cui cerimonia l’onorevole Sgarbi si era “sbottonato” in frasi del tipo «Odio i bambini», nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che immortala sempre l’onorevole Vittorio Sgarbi prestarsi ad una circostanza poco decorosa, inadeguata: ricordiamo che Sgarbi, prima di essere sindaco della città di Arpino, è sottosegretario di Stato alla Cultura, è stato più volte membro del Parlamento, rappresentante in diverse amministrazioni comunali tra le quali quella di Milano, ricopre la carica di prosindaco di Urbino, dal 2022 è assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo.

Durante la sua recente sfilata in abito Ciociaro, per l’esattezza vestiti che richiamano quelli di un brigante, domenica pomeriggio, in occasione della 52esima edizione del Gonfalone, l’onorevole primo cittadino nell’affacciarsi su corso Tulliano è stato accolto da un gruppo di giovani che urlavano ripetutamente “Sgarbi portaci a put**ane”. Piuttosto che ignorare, tacciare o comunque allontanarsi, Sgarbi, con il suo seguito, che nulla ha fatto per dissuadere il sottosegretario, si è diretto davanti ai ragazzi, si è fermato dinanzi a loro spavaldo e sorridente, alzando addirittura il braccio per portare il ritmo al motivetto intonato dai giovani. Questi ultimi, increduli che l’onorevole partecipasse compiaciuto, si sono guardati in viso e, forse provando vergogna per quello che stava succedendo, hanno interrotto il coro.

L’indignazione condivisa sui social si sta allargando a macchia d’olio. L’imbarazzante video è stato raccolto e postato anche dal Centro Antiviolenza sulle Donne “Fammi Rinascere”, organizzazione no-profit di Fiuggi. Tra le tante reazioni «Mi vergogno dello spettacolo come donna, come mamma, come cittadina di Arpino, come cittadina del mondo, ritenendo di aver completamente fallito nella formazione dei giovani maschi. Al contempo, per nulla imbarazzate sembrano le nostre autorità, presenti alle spalle del sindaco».

Come scritto in precedenza, in questi giorni in cui la considerazione per la donna è al centro dell’attenzione e le associazioni di categoria sono impegnate a sensibilizzare i giudici sulla necessità di pene esemplari, il panorama politico come anche l’opinione pubblica, al fine di radicare la cultura dei valori, del rispetto e della non violenza, sarebbe stato più opportuno un atteggiamento meno goliardico. Brutto scivolone del sindaco Sgarbi e del suo seguito.

Sara Pacitto

Correlati