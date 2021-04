Arpino, la Polizia Stradale solidale con gli ospiti di una Casa Famiglia

La Polizia Stradale, anche quest’anno, sempre più attenta ad ascoltare le esigenze delle persone più deboli nel contesto sociale della provincia di Frosinone, profondamente sconvolto da problemi socio-economici, peggiorati anche dall’emergenza pandemica in atto, in data odierna si è onorata di recarsi presso la Casa Famiglia EFFATA’ di Arpino (FR).Ciò ha consentito di avvicinare i minori ospiti della struttura per condividere un momento di solidarietà, gioia e scambio di auguri per le prossime festività pasquali attraverso un gesto concreto.

