Arpino /Isola – Schianto nella notte al Vallone, ferito un 16enne in scooter

ARPINO – Grave incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì in contrada Vallone, ad Arpino. Intorno alle 2, un ragazzo di Isola Liri, alla guida di una Mercedes, avrebbe travolto un 16enne del posto che viaggiava in sella al suo scooter.

Il giovane centauro ha riportato una profonda ferita al piede destro, provocata dalle lamiere dell’auto, ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all’ospedale “Santissima Trinità” di Sora per le cure del caso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sora per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, dopo l’impatto, si sarebbe allontanato in direzione della località San Paolo di Isola Liri, ma sarebbe stato successivamente individuato dai militari.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Foto archivio