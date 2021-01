Arpino / Isola del Liri – Accusa malore e muore ex poliziotto

Un malore fatale ha stroncato poche ore l’esistenza di Luigi D’Amico, ex assistente capo della Polizia di Stato, da un paio d’anni in pensione.Luigi, isolano doc, da tempo viveva ad Arpino con la sua compagna Michela. Ieri stava bene, è apparso in condizioni normali. Stamane il malore che ha suggerito il ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Santissima Trinità di Sora. Le sue condizioni si sono aggravate, ne è stato disposto il trasferimento allo Spaziani di Frosinone dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere gettando nella disperazione e nello sconforto familiari ed amici. A giugno avrebbe compiuto 61 anni. Per una vita ha lavorato per la Polizia Stradale, anche a Sora e Frosinone.

Alla famiglia giungano intanto le sentite condoglianze della nostra redazione.

Correlati