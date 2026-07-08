Arpino – Internet ko da giorni: famiglie esasperate, scoppia la protesta

Da oltre una settimana decine di famiglie residenti nella zona collinare stanno vivendo pesanti disagi a causa dell’assenza della rete telefonica fissa e della connessione internet. Il disservizio, iniziato lo scorso 1° luglio, continua senza che, al momento, sia stato ripristinato il servizio.

Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate alla società telefonica, gli utenti denunciano di non aver ricevuto risposte concrete né indicazioni sui tempi necessari per la risoluzione del guasto. Una situazione che sta creando notevoli difficoltà, soprattutto per chi lavora da casa, per gli studenti e per le persone che necessitano della linea telefonica per esigenze quotidiane. Ad aumentare il malcontento sono anche le lunghe attese per contattare l’assistenza clienti. Secondo quanto documentato dagli stessi utenti, per effettuare una semplice segnalazione al numero 187 è necessario attendere anche 40 minuti, con oltre 38 minuti trascorsi in coda prima di poter parlare con il servizio automatico. Un’attesa che, nella maggior parte dei casi, non si traduce nella soluzione del problema.Tra i residenti cresce l’esasperazione. Le proteste si moltiplicano e i cittadini chiedono un intervento immediato da parte della società telefonica affinché venga ripristinata la rete e venga garantito un servizio essenziale che, ormai, rappresenta una necessità imprescindibile per la vita quotidiana.