Arpino – Installate sei isole ecologiche

Nella giornata di ieri sono state posizionate le sei isole ecologiche informatizzate previste nell’ambito dei progetti ambientali “Arpino si differenzia” e “Compostiamo”. Le installazioni per renderle operative verranno completate nei prossimi giorni in tutte le aree adibite al servizio.

Nelle suddette isole sarà possibile conferire i rifiuti differenziati H24 mediante l’utilizzo della tessera sanitaria dei cittadini arpinati in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.

Il servizio sarà utile soprattutto per coloro che non risiedono ad Arpino pur essendo proprietari di un immobile per il quale pagano la tassa.

È bene precisare che è un servizio aggiuntivo al sistema di raccolta “porta a porta” , per cui non comporterà nessun costo ulteriore per gli utenti.

Le isole in questione sono strutture ecocompatibili in quanto alimentate con pannelli fotovoltaici e sono dotate di videosorveglianza e di telecamere nascoste per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Pertanto chi verrà sorpreso a lasciare i rifiuti nei pressi delle isole verrà sanzionato e denunciato alle Autorità competenti.

La cittadinanza verrà adeguatamente informata sulle date e modalità di attivazione del servizio.