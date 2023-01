Arpino, incidente mortale Vuotti, Romolo Rea: “Ripetuti appelli a vuoto per la messa in sicurezza della strada”

L’ex consigliere regionale di Arpino, Romolo Rea, in un post pubblicato sulla sua pagina social, oltre a esprimere le proprie condoglianze ai familiari per la perdita del giovane Elio Orsini, dichiara che i suoi ripetuti appelli al Sindaco, Renato Rea, per installare dossi per evitare incidenti stradali non sono stati ascoltati.Riportiamo di seguito per intero la nota:

“Un’altra vittima sulla strada provinciale Via Pietro Nenni !

Nell’esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia Orsini, segnata da immenso dolore per la tragica perdita del caro Elio, ritengo doveroso segnalare che nonostante i numerosi incidenti stradali e i ripetuti appelli del sottoscritto al Sindaco, nella predetta strada ancora non sono stati installati i dossi per evitare l’alta velocità di alcuni irresponsabili automobilisti che quotidianamente mettono a rischio la vita dei passanti e dei residenti nella contrada Vuotti.

L’Amministrazione Comunale pertanto ha la responsabilità politica e morale di questa tragedia!

Sentite Condoglianze alla famiglia!

CIAO ELIO! R.i.p.”

