Nell’incidente mortale avvenuto questa sera in località Vuotti, in via Pietro Nenni, ad Arpino, il giovane deceduto è Elio Orsini, 30 anni arpinate. Nel grave incidente sono rimaste coinvolte due auto,una Renault e una Jeep Renegade, il giovane purtroppo è morto sul colpo, e altre due persone e una bambina sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

