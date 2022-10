Arpino – Incidente con lo scooter : due giovani finiscono in ospedale

E’ successo poco fa ad Arpino in centro, due ragazzi finiscono in ospedale. Dalle prime informazioni sembra dopo aver urtato un’auto in sosta. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito i due giovani presso il nosocomio sorano . Da quando si apprende fortunatamente i due ragazzi non hanno riportato ferite gravi.

redazione

