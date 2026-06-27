Arpino, inaugurato il fontanile “Canale” in località Parata: Quadrini, “sinergia e amore per il territorio”

Una giornata memorabile per la comunità di Arpino, all’insegna del recupero storico, della valorizzazione paesaggistica e del forte senso di appartenenza identitaria. Si è tenuta ieri, venerdì 26 giugno alle ore 18:00, nella suggestiva cornice di Località Parata, la cerimonia ufficiale di inaugurazione a seguito dei complessi e accurati lavori di ripulitura e riqualificazione del bellissimo Fontanile Canale.

​L’evento, lungamente atteso, ha vissuto un momento di profonda emozione collettiva con la posa del bassorilievo commemorativo realizzato dal stimato M° Giorgio Ranaldi, come dettagliato nella locandina ufficiale dell’iniziativa 📸

​All’importante appuntamento istituzionale e cittadino non ha voluto far mancare la propria presenza il Consigliere Comunale di Arpino, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, da sempre in prima linea nel sostenere le attività di salvaguardia e promozione dei borghi della Ciociaria. Quadrini ha espresso il proprio plauso e la più viva ammirazione nei confronti di tutti i protagonisti di questo virtuoso intervento. 🤝

​🇮🇹 “Vedere questo splendido e storico angolo di Arpino finalmente restituito al suo antico splendore, pulito, decoroso e fruibile, è un motivo di immenso orgoglio per tutta la nostra amministrazione e per l’intera cittadinanza” – ha dichiarato con entusiasmo, a margine della cerimonia, il Consigliere Gianluca Quadrini. “Questo intervento rappresenta un traguardo straordinario, un modello da seguire che dimostra come la sinergia proficua tra il mondo delle associazioni e il tessuto civile possa produrre risultati concreti e tangibili per la collettività”.

​Il Consigliere Provinciale e Comunale ha poi voluto rivolgere ringraziamenti mirati e sentiti alle singole realtà che hanno lavorato senza sosta sul campo:

​”Rivolgo il mio più sincero ringraziamento di cuore all’Archeo Club di Arpino e al suo Presidente, il Dott. Saverio Zarrelli, per l’impeccabile e magistrale regia organizzativa che ha coordinato ogni fase di questa splendida iniziativa. Un plauso davvero speciale e colmo di gratitudine va a Carlo Scappaticci e alla sua associazione: sono stati loro il vero braccio operativo, spendendosi in prima persona con fatica, passione e spirito di sacrificio per ripulire materialmente questo meraviglioso sito. Infine, desidero ringraziare calorosamente il Dott. Roberto Abbruzzese e tutta la sua straordinaria squadra di collaboratori e volontari. La dedizione totale, l’altruismo e lo spirito di servizio che dimostrano quotidianamente, donando il proprio tempo a tutela del territorio, rappresentano l’esempio più nobile e virtuoso di cosa significhi fare cittadinanza attiva e amare profondamente la propria terra”. 🌟

​La cerimonia di oggi riafferma con forza la centralità dei beni comuni e la necessità di tutelare le testimonianze storiche locali come il Fontanile Canale, non solo come elementi di arredo urbano, ma come veri e propri simboli della memoria e delle tradizioni di Arpino. Grazie all’unione delle forze e all’instancabile operato del volontariato locale, la comunità si riappropria oggi di un luogo del cuore, pronto a essere vissuto e custodito per le generazioni future. 🌳✨

Consigliere Provinciale e Comunale Gianluca Quadrini, Dirigente ANCI Lazio