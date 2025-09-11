Arpino in lutto: si è spenta la giovane mamma Angela Quattrociocchi

Tragedia questa mattina ad Arpino, dove la comunità piange la scomparsa di Angela Quattrociocchi, cinquantenne, colpita da un malore improvviso mentre si trovava presso la sua attività in Piazza Gioacchino Conti.Immediatamente soccorsa dal personale del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale SS Trinità di Sora. Le condizioni sono apparse sin da subito gravissime e, nonostante i ripetuti tentativi dei medici di strapparla alla morte, per Angela non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è diffusa rapidamente in città e nel circondario, suscitando profonda commozione. In tanti ricordano Angela come una mamma amorevole e una donna stimata, legata alla propria comunità.Un dolore che non resta circoscritto al solo quartiere, ma che abbraccia l’intero comprensorio, dove in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

L’editore e la redazione di Liritv si uniscono al dolore della famiglia per l’immatura scomparsa della Signora Angela