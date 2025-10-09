Arpino in lutto per la scomparsa di Gina Fortuna in Raponi

La comunità di Arpino si stringe attorno alla famiglia Fortuna per la scomparsa di Gina Fortuna in Raponi, venuta a mancare il giorno 8 ottobre 2025, all’età di 67 anni, presso la propria abitazione in Via Vignepiane n. 40, circondata dall’affetto dei suoi cari e confortata dai sacramenti.

Donna conosciuta e stimata, Gina lascia un profondo vuoto nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. La sua gentilezza, il suo sorriso e la sua disponibilità resteranno un ricordo vivo nella memoria della comunità arpinate.

A piangerla con profondo dolore sono il marito, i figli, la nuora, i nipoti Simone e Andrea, la mamma, il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti che ne danno il triste annuncio.

I funerali si terranno venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo in Arpino. Seguirà l’accompagnamento al cimitero locale, dove Gina riposerà accanto ai suoi cari.

In queste ore di profonda commozione, Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Fortuna e Raponi, unendosi al dolore di chi l’ha amata e ricordando con affetto una donna che ha saputo trasmettere valori autentici di amore, dedizione e umanità.

Correlati