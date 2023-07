Arpino, il sindaco Sgarbi chiama a raccolta i sindaci del territorio

Un incontro, quello di oggi presso il Cavalier D’Arpino, voluto dal sottosegretario Vittorio Sgarbi, con il patrocinio della Provincia Di Frosinone al quale parteciperanno, oltre i sindaci del territorio ciociaro anche il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il prefetto Sua Eccellenza Ernesto Liguori. “Tre progetti incentrati sulla cultura da realizzare attraverso una rete unica che riunisca i Comuni della provincia di Frosinone” dichiara Gianluca Quadrini, presente all’evento in qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone. “ cinema, arte, storia, retorica, sono i temi dei progetti che puntano a valorizzare e unire i nostri territori. Ancora una volta la cultura fa da madrina a luoghi in cui personaggi, tradizioni e illustri nomi che attraverso la loro arte hanno valorizzato è diffuso il nome della nostra terra.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini

