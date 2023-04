Arpino, il sindaco azzera le deleghe

Il Sindaco della città di Cicerone, Renato Rea, azzera le deleghe, conferite a suo tempo ai consiglieri comunali, quindi tutto passa per mano del Sindaco Rea. La decisione del primo cittadino è scaturita dopo le dimissioni irrevocabili da capogruppo di Avanti Arpino, di Niccolò Casinelli e visto l’imminente termine di presentazione delle liste per l’elezioni amministrative di maggio. Una decisione che era nell’aria da giorni.Intanto al momento la città è in fermento politico per la composizione delle liste e di conseguenza dei futuri candidati a sindaco.

Correlati