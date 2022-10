Arpino – Il consigliere, Gianluca Quadrini, accusa Rea di non essere riuscito ad assicurare un paese a misura di bambino

“In dieci anni il sindaco Rea non è stato capace di dare ai bambini del paese un luogo sicuro dove giocare”.

Lo sostiene Gianluca Quadrini, consigliere comunale ad Arpino, che aggiunge: ‘I bambini di allora sono diventati adulti ormai eppure non hanno avuto occasione di poter frequentare una struttura pubblica dove trascorrere insieme alle loro famiglie qualche ora di svago. Il parco attrezzato di Palazzo San Germano, con la scusa della vendita, non è mai stato sistemato. Aperto solo in determinate circostanze, resta una certificazione della manifesta incapacità amministrativa di Rea e della sua maggioranza. Non è tutto – osserva Quadrini – perchè nulla si sa dei giardini del Belvedere, anche questi abbandonati e sbarrati da un decennio, i cui lavori sono fermi da mesi senza alcuna spiegazione. C’è da augurarsi – prosegue il consigliere di minoranza – che le comunali del prossimo anno non c’entrino nulla, perchè sarebbe una colossale presa in giro per le famiglie arpinati che in tutto questo periodo sono state costrette a recarsi fuori paese per far svagare un po’ i loro bambini ai quali di fatto è stato negato il diritto al gioco, al divertimento per così tanto tempo’.

