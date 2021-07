Arpino – Il Cicerone della piazza e quello delle Volte

Rifiuti, escrementi, residui di urina, schegge di vetro, pavimentazione saltata, falli, scritte, tanfo insopportabile. Marco Tullio Cicerone, l’illustre arpinate, fra i più noti personaggi dell’antichità, è relegato in mezzo a tutto questo.La sua immagine su una gigantografia aderente una parete delle Volte, a pochi scalini dal Palazzo comunale, è stata deturpata, offesa. Da anni l’indecente spettacolo si mostra a chi sosta nel parcheggio delle Volte senza che nessuno muova un dito per rimediare allo scempio.La foto che riportiamo è di un nostro affezionato lettore. Non c’è da discutere. In poche parole: è uno schifo. E pensare che proprio in questi giorni l’amministrazione comunale ha celebrato il celeberrimo avvocato salvatore della Patria contro la congiura di Catilina portando in scena il cosiddetto mini Certamen con una cerimonia dai connotati molto familiari, mirati.Come possono il sindaco Rea e qualche suo modesto collaboratore tollerare tutto questo da anni. Possibile che ad Arpino, una volta citta della Cultura, accada tutto questo? Qualcuno, campione mondiale di ipocrisia, dovrebbe arrossire per la vergogna.

