Arpino – Il cartonificio di San Pio

Alcuni cittadini indignati di fronte al degrado di piazza Conti, nel centro storico di Arpino, segnalano le condizioni dell’area intorno alla statua di San Pio. Qui si notano cumuli di cartoni e materiale plastico ammassati a casaccio, sterco di equini, sterpaglie e pure una pianta di fico. L’immagine è di trascuratezza e abbandono, con l’aggravante che tutto questo avviene ad un metro dall’immagine sacra di un dei santi più amati in assoluto. Non è chiaro se si tratti di ‘depositi’ recenti oppure più datati e quindi non recuperati, certo è che in Municipio non dovrebbero tollerare oltre scempi del genere.

