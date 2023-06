Arpino – I lavori provinciali portano alla luce una cappelletta di architettura classica, Quadrini soddisfatto per i tempestivi interventi

“L’intervento della Provincia è stato fondamentale per riportare alla luce un gioiello di architettura classica”. – il commento di Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, a seguito dei lavori di ripulitura e di ripristino del fossato in via Pietro Nenni ad Arpino che hanno riportato alla luce la cappelletta di San Giuseppe, una struttura molto antica – In qualità di Presidente del Consiglio Provinciale non potevo fare a meno di accogliere le sollecitazioni per ripulire questo luogo perché l’attenzione al territorio è di primaria importanza. Mi sono attivato subito, informando gli uffici tecnici provinciali affinché si intervenisse in maniere celere sul posto. E così è stato. Grazie al geometra Giovanni Marchione, funzionario Provinciale, che ha accolto le mie richieste, e insieme all’aiuto dei volontari dell’Archeoclub, è stato ripulito questo luogo portando alla luce una bellissima cappella sita sul territorio di Arpino. Parliamo di un vero e proprio gioiello di architettura classica. Pertanto i miei complimenti agli uffici provinciali, ringraziando anche il responsabile dell’ufficio Tecnico, omg. Tommaso Secondini, per l’immediatezza di esecuzione e i miei ringraziamenti all’Archeoclub di Arpino, e al suo Presidente, Saverio Zarrelli, per il costante lavoro che svolgono portando in auge il nostro territorio e le sue bellezze valorizzando il patrimonio artistico di cui Arpino è ricco.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

comunicato stampa