Arpino, i giovani all’attacco: «Così la città non cresce»

ARPINO – Nasce una nuova associazione culturale giovanile ad Arpino, una realtà che si propone di riportare al centro del dibattito pubblico le esigenze delle nuove generazioni e il futuro della città.

Secondo i promotori dell’iniziativa, Arpino starebbe vivendo una fase di stallo che rischia di limitarne le prospettive di crescita. I giovani dell’associazione denunciano una carenza di progettualità, poche opportunità per le nuove generazioni e una visione amministrativa ritenuta insufficiente ad affrontare le sfide del territorio.

«Arpino ha un patrimonio storico, culturale e turistico straordinario – sostengono i rappresentanti del gruppo – ma da troppo tempo manca una strategia capace di valorizzarlo pienamente e di creare nuove opportunità per chi vive e vuole continuare a vivere qui».

Nel mirino finiscono anche alcune scelte dell’attuale amministrazione, considerate poco efficaci rispetto alle reali necessità della comunità. Secondo l’associazione, servirebbero maggiori investimenti nella valorizzazione del centro storico, nel sostegno alle attività economiche locali e nella promozione di iniziative dedicate ai giovani.

L’associazione si presenta come una realtà aperta al confronto con cittadini, associazioni culturali giovanili e realtà del territorio, con l’obiettivo di stimolare idee, proposte e un rinnovato impegno civico.

L’iniziativa potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase di partecipazione alla vita pubblica della città, alimentando un confronto sempre più serrato sulle prospettive future di Arpino.