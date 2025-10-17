Arpino Historia Festival I Edizione. Tre giorni di cultura e partecipazione per riscoprire il Duecento e Federico II di Svevia

Arpino (FR) – Dal 17 al 19 ottobre 2025, la città di Arpino ospiterà la prima edizione dell’Arpino Historia Festival, ideato e organizzato dal Circolo Tulliano APS, con il patrocinio del Comune di Arpino, della Pro Loco di Arpino e dell’Ordine degli Avvocati di Cassino.

Il Festival è il frutto di un progetto pensato e avviato negli ultimi anni dal presidente del Circolo Tulliano, Andrea Garibaldi, appassionato di storia e promotore di numerose conferenze e iniziative culturali a tema storico.

L’obiettivo è creare un evento stabile nel panorama culturale regionale, capace di unire rigore scientifico, divulgazione e partecipazione della comunità.

La manifestazione si aprirà venerdì 17 ottobre con un dibattito con gli studenti dell’IIS Tulliano di Arpino, tenuto da Alessandro Leone e a cura del Gruppo Giovanile della Società Dante Alighieri, dedicato al tema “L’Imperatore Poeta: Federico II e la Scuola Siciliana come modello culturale”.

Seguirà la conferenza della prof.ssa Carla de Bellis (Università “La Sapienza” di Roma) sui rapporti tra la Scuola Poetica Siciliana e l’Oriente.

Sabato 18 ottobre la mattina sarà dedicata a un dibattito con i presidenti e i membri delle principali associazioni del territorio, che si confronteranno sui diversi aspetti del Duecento, secolo di grandi trasformazioni politiche, culturali e sociali.

L’incontro sarà presentato dalla prof.ssa Rachele Martino.

In serata, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà il concerto “Melodie senza tempo: da Morricone a Webber”, con il Millennium Trio – Angela Nicoli (soprano), Fabio A. Colajanni (flauto e ottavino) e Catello Milo (pianoforte e arrangiamenti) – presentato dalla prof.ssa Lucilla Casinelli.

Domenica 19 ottobre, dopo la conferenza della prof.ssa Stefania Macioce (Università “La Sapienza” di Roma) dedicata al Bestiario Medievale, il Festival culminerà con il Processo storico a Federico II di Svevia, realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Cassino.

Il processo vedrà la partecipazione dell’Avvocato Giuseppe Di Mascio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cassino, nella parte della difesa, e dell’Avvocato Giancarlo Corsetti per la pubblica accusa, con la presenza del giudice Antonio Gavino Falchi Delitalia.

Un evento di grande valore culturale e simbolico, che unisce il linguaggio del diritto alla narrazione storica, offrendo al pubblico un’esperienza originale e coinvolgente.

Arpino Historia Festival nasce dunque come un progetto di lungo periodo, volto a promuovere la cultura storica come strumento di dialogo, conoscenza e identità.

Arpino si conferma così, ancora una volta, Città della cultura e della memoria viva.

—

Circolo Tulliano 1886