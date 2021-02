“Arpino Green”: completati I lavori di efficientamento energetico

Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di efficientamento ed ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione nell’ottica della riduzione drastica del consumo energetico, nel rispetto dei livelli di efficienza luminosa attraverso l’abbattimento dei costi di gestione e di manutenzione grazie a soluzioni tecnologiche che prevedono LED e fotovoltaico.

“In particolare – ha detto in una nota il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Massimo Sera – sono stati installati in totale 31 lampioni fotovoltaici a LED , ripristinando in primis quelli già esistenti non più funzionanti e mettendo in opera altri punti luce che avranno una durata garantita di circa 5 anni. Sono stati eseguiti interventi mirati per mettere in sicurezza la banchina stradale, sostituendo e rimuovendo i pali non più funzionanti. Ulteriori lavori hanno interessato l’installazione di interruttori a riarmo automatico volti a garantire la massima continuità di servizio in totale sicurezza, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse”.

Soddisfazione da parte del Sindaco Renato Rea che ha così commentato : “ Le soluzioni adottate vanno nella direzione “Green” che l’amministrazione sta perseguendo da anni. In attesa di finanziamenti ad hoc, contiamo di raggiungere presto anche altre zone del paese. L’utilizzo di Led e fotovoltaico sarà la chiave di volta per poter garantire l’illuminazione di alcuni tratti di strade comunali isolate e periferiche non collegate alla rete elettrica”.

COMUNICATO STAMPA