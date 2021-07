Arpino, grave incidente all’alba: giovane elitrasportato

Pauroso incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba in Via scaffa ad Arpino. Una Citroen che percorreva la strada regionale 82 e’ uscita fuori strada, prima colpendo una colonnina del gas che poi e’ rimbalzata schiantandosi contro un muro di recensione di una abitazione. Alla guida dell’auto dalle prime informazioni c’era una giovane donna residente nel comprensorio. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 avvisati dai residenti dopo il forte boato dovuto dell’urto, i Vigili del Fuoco i tecnici dell’azienda del gas e i militi della Compagnia di Sora. I sanitari del 118, dopo aver constatato la gravita’ delle ferite riportate dalla donna hanno chiesto l’intervento di una eliambulanza che ha trasportato la giovane in un nosocomio romano.

redazione