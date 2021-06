Arpino – Gonfalone, il Quartiere Civita Falconara spara a zero sulla Pro Loco

Riportiamo per intero dalla pagina Facebook del Quartiere Civita Falconara il post pubblicato in merito alla non partecipazione dello stesso alla manifestazione del Gonfalone

Il Quartiere Civita Falconara comunica che non prenderà parte a “questa edizione” del gonfalone”.

Come avete potuto leggere finalmente sono state sciolte tutte le riserve riguardanti il Gonfalone! L’ente organizzatore(pro loco) dopo 2 anni di pandemia,di lockdown,dopo 2 anni di zero più totale nel mese di maggio si è magicamente risvegliato. Non presentando nelle ultime riunioni nessuna proposta o idea ai vari quartieri e contrade ha voluto aspettare e vedere quale strada avremmo percorso;insieme ad altri e 4 partecipanti il nostro pensiero non era(e non è) stato mai rivolto alle gare o all’assegnazione del drappo,mentre per gli altri e 2 partecipanti il gonfalone doveva ripartire grazie proprio alle gare e di conseguenza allo svolgimento tradizionale con assegnazione del drappo! Per il bene della manifestazione non si è voluto ascoltare il gruppo di maggioranza ma quello di minoranza decidendo di fare il Gonfalone con solo 2 partecipanti;ricordiamo che i 2 partecipanti l’anno scorso NON HANNO VOLUTO fare le serate dedicate al palio perché inutili ed oggi vengono ascoltate ed assecondate per il “BENE DI TUTTI”! Purtroppo così facendo sono stati fatti 40 anni di passi indietro,la 50° che doveva rilanciare il Gonfalone sarà la 50° che farà morire il Gonfalone…

Questo SEMPRE per il bene di tutti!

Sempre e solo FORZA CIVITA….