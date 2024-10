Arpino, giovane studente precipita dal viadotto: è grave

Un giovane di 25 anni di Arpino, studente presso l’università di Tor Vergata a Roma, nella serata di ieri è precipitato da un viadotto nella zona di Tor Bella Monaca nella Capitale, facendo un volo di diversi metri. Immeditatamente soccorso, il 25enne ha riportato vari traumi ed è stato trasportato presso un nosocomio romano dove è ricoverato in prognosi riservata. Da chiarire le cause dell’accaduto su cui stanno indagando le forze dell’ordine.Una notizia che ha fatto subito il giro del piccolo paese ciociaro dove familiari, amici e tutti quello che lo conoscono sono in apprensione per lui.

