Arpino – Gianluca Quadrini si complimenta con il nuovo CDA della Fondazione Mastroianni augurando buon lavoro

“Un augurio di buon lavoro al nuovo CDA della Fondazione Mastroianni per l’attività culturale che andrà a svolgere sul nostro territorio” – così il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, si complimenta con i nuovi membri della Fondazione per il lavoro di promozione culturale che dovrà svolgere sul territorio. In bocca al lupo alla nuova Presidente dott.ssa Francesca Casinelli, al vice Presidente Prof. Fulvio Martino ed agli altri membri Professor Franco Bianchi, Architetto Maurizio Mastroianni, Architetto Anna Carla Mastroianni. Sono sicuro che insieme alla sapiente esperienza del Sen. Massimo Struffi sapranno interpretare al meglio la mission della stessa fondazione che finalmente potrà essere aperta al pubblico ogni giorno

Ringrazio il Presidente Luca Di Stefano per la sensibilità che ha avuto nell’individuare queste figure di alta professionalità che sapranno ridare alla fondazione la centralitá che merita. Non é facile governare questi processi di carattere culturale senza avere una predisposizione e mai come ora il nuovo CDA é e sarà particolarmente sensibile alla valorizzazione del patrimonio artistico dell’intera provincia, Quadrini in una nota afferma – “alla fondazione Mastroianni è stato affidato il compito di conservare e promuovere le nostre bellezze. I membri che la compongono sono all’altezza del ruolo che sono chiamati a ricoprire e stanno già iniziando a lavorare per realizzare ottime progettualità. Attraverso la cultura si può dare nuova linfa al nostro territorio.”

Comunicato stampa