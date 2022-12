Arpino – Gianluca Quadrini si complimenta con il campione italiano di braccio di ferro, Claudio Rea

Tra i più forti della sua categoria, Claudio Rea, si conferma campione italiano di braccio di ferro. Un plauso da parte di Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e consigliere di minoranza del comune di Arpino, che in una nota afferma – “Un grande campione che ha dimostrato di avere tenacia oltre che una grande passione per lo sport. Non si è fermato di fronte ad alcun ostacolo ma al contrario ha acquisito la giusta forza per andare avanti dritto all’obiettivo. Un grande esempio per noi arpinati e motivo di orgoglio per tutti noi. Un grade un bocca al lupo per la sua carriera. Così in una nota Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA

