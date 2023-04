Arpino – Gianluca Quadrini presente alla presentazione del libro La Rivoluzione del colore

La cultura ancora una volta fa da padrona nella città di Arpino dove, nel Palazzo Boncompagni è stato presentato il libro La Rivoluzione del Colore a cura di Vladimiro Russo. Presente il candidato a sindaco della città di Arpino e Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che in una nota si complimenta con l’autore è sottolinea l’importanza della cultura nella vita quotidiana. “Trovo che sia un libro molto interessante e faccio in miei complimenti all’autore Vladimiro Russo ringraziando per l’invito a partecipare a questa presentazione. Ancora una volta Arpino è protagonista nella scena culturale e tutto ciò mi rende orgoglioso di appartenere a questa terra. Ripeto sempre e continuerò a ripeterlo, sopratutto tra le nuove generazioni, che la cultura è una cosa molto importante nella vita quotidiana e bisogna coltivarla affinché possa essere un insegnamento che ci rimarrà sempre lungo il corso della vita.”

comunicato stampa