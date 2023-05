Arpino – Gianluca Quadrini partecipa al bicentenario del trasferimento del Collegio Tulliano

“Una cerimonia alla quale, da arpinate e rappresentante del Consiglio Provinciale, non potevo non essere presente” il commento di Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone che ha partecipato alla cerimonia del bicentenario del trasferimento del Collegio Tulliano e allo scoprimento dell’epigrafe commemorativa dello storico evento, alla presenza del Sindaco della Città di Arpino, della Dirigente Scolastica dell’ I.I.S. Tulliano, della Rettrice del Convitto NaIonale e delle istituzioni civili, militari e religiose. “Il collegio Tulliano si può definire la culla oltre che della memoria storica della nostra città anche della formazione dei nostri giovani. Questa storica istituzione scolastica è tra le eccellenze di Arpino e, ancora una volta, la straordinaria forza della cultura porta la nostra città ad essere ammirata e conosciuta a livello internazionale. Complimenti ai ragazzi che si sono distinti per le capacità e la loro voglia di imparare. Ringrazio il

Prof. Loreto Marco D’Emilia per l’invito e mi complimento per la straordinaria organizzazione oltre che per l’opportunità che ogni anno da alla nostra città.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Gianluca Quadrini

COMUNICATO STAMPA