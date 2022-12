Arpino – Gianluca Quadrini interviene sulla riapertura del Ponte Lungo

“Una bella notizia quella della riapertura al traffico del Ponte Lungo – afferma Gianluca Quadrini, presidente del gruppo Consiliare della Provoncia di Frosinone e consigliere del comune di Arpino e continua nella nota- “Questo tratto gestisce un traffico stradale importante che da Arpino arriva ad Isola Liri. La prontezza nell’esecuzione dei lavori, grazie all’intervento tempestivo della provincia, ha tutelato l’incolumità delle tante persone che ogni giorno la percorrono. Martedi 27 avremo la riapertura della strada dopo che verrà installata la segnaletica ed eseguita la nuova ordinanza. Si sta lavorando intensamente in questi giorni.” Passi importanti che la Provincia di Frosinone sta portando avanti. “Con il nuovo Presidente Di Stefano, si è già a lavoro per verificare e valutare le criticità presenti sul territorio provinciale e si sta gia attivando la macchina operativa per intervenire con immediatezza.” Conclude Quadrini nella nota.

Comunicato stampa

