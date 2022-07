Arpino, Gianluca Quadrini, chiede spiegazioni riguardo la mancata disinfestazione in città

Il consigliere comunale di minoranza Gianluca Quadrini, capogruppo Lega Consiglio Provinciale, chiede all’amministrazione Rea lumi rispetto alla disinfestazione che doveva essere effettuata nei giorni scorsi ad Arpino: “Ho raccolto diverse segnalazioni dai cittadini e credo sia opportuno fornire risposte certe al paese. L’hanno fatta la disinfestazione su tutto il territorio comunale? In caso negativo come mai non è stata eseguita? E perchè non vengono date informazioni alla gente?”

Poi aggiunge: “Gira voce che il mezzo si sia guastato. Spero si tratti di voci e basta, ma intanto sindaco ed assessore delegato farebbere bene a chiarire questa vicenda.”

COMUNICATO STAMPA