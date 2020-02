Arpino (FR) – Voragine su Corso Tulliano, chi la sistema?

Da diversi giorni ormai lungo Corso Tulliano, a pochi passi da piazza Municipio, c’è una voragine profonda quattro metri apertasi su una superficie di circa sei mq. Il grosso buco è stato scoperto durante i rapidi ed efficaci lavori che un’azienda sta realizzando sul territorio comunale per la fibra ottica. Su un tratto di asfalto già in leggero cedimento, durante la realizzazione della traccia per lo scavo, è spuntata fuori la voragine la cui origine ancora non è chiara. Il gestore di acqua e fogna (di questa dovrebbe trattarsi) avrebbe fatto sapere che quel tratto non risulta sulle mappe, in Comune non sanno molto di più e così da una settimana la principale strada del centro storico è semi sbarrata con disagio al traffico. In queste ore si dovrebbe approfondire la vicenda nel tentativo di ripristinare il prima possibile condizioni di normalità. Tuttavia, allo stato attuale non è ancora chiaro come si dovrà procedere e soprattutto a chi competono i lavori: Acea, Comune oppure Provincia.

