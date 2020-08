Grave episodio di razzismo ieri sera ad Arpino, dove per le strade della città sono stati diffusi volantini con scritte chiaramente razzisti. Questo episodio, potrebbe essere collegato agli ultimi arrivi di immigrati in città. Un grave episodio che non trova scusanti. Un gesto simile,potrebbe inasprire i toni, e dar vita ad altri gesti sconsiderati, che potrebbero sfociare in gravi gesti di intolleranza. Ferma la condanna anche della nostra redazione.

