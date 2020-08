Arpino (FR) – Volantini razzisti, Mollicone: “Gesti che nascono dal malcontento popolare.”

Nella giornata di domenica, erano apparsi ad Arpino, decine di volantini con scritte razziste, episodio molto probabilmente legato all’ arrivo di 13 immigrati in località Collecarino. A riguardo abbiamo raccolto le opinioni di Mollicone Roberto, da sempre forte oppositore dell’ immigrazione, che dichiara: ” Gesti come quello d’ Arpino, sono il frutto di un aspro malcontento popolare. È storicamente noto, prosegue Mollicone, che in un periodo di forte crisi, va sempre ricercato un nemico, e in questo caso il nemico sembra essere l’ immigrato. Azioni come quella verificatasi domenica nella città di Cicerone, sono l’ ennesimo campanello d’ allarme di una situazione che sta diventando delicata. È normale che l’ ingresso di un numero così elevato di immigrati, in una realtà così piccola, possa far nascere dissensi e malumori che, purtroppo, poi sfociano in gesti cosi. Non mi meraviglierei se azioni del genere si ripetessero anche in altre città, e non sarei stupito se succedesse anche di peggio. Fossi nei sindaci, e nelle figure istituzionali in genere, non sottovaluterei episodi così, e starei ben attento nel continuare ad accogliere extracomunitari.

