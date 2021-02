Arpino (FR) – Vignepiane, frana pericolosa causa danni

Una frana nel sottosuolo sta procurando diversi danni ad un fabbricato in cui insistono tre avviate attività commerciali. Capita ormai da tempo in contrada Vignepiane, lungo la provinciale che porta a Santopadre. Qui i segnali su murature, pavimentazioni, cancello e coperture hanno un aspetto sinistro, preoccupante. A quanto pare tutto proviene dalla zona di fronte, cioè dalla strada comunale Valluni. Qui una griglia di scolo è completamente intasata, di fianco c’è una cunetta ma non è chiaro se riceva tutta l’acqua. Tanto è vero che sull’asfalto, in piena curva, si è formato un dosso, una gibbosità pericolosa per il transito dei mezzi che sobbalzano e sbandano. I proprietari dell’immobile temono ulteriori peggioramenti della situazione e lamentano l’assenza di interventi concreti da parte delle autorità e degli enti competenti che sono Provincia e Comune.

