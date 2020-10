Arpino (FR) – Videosorveglianza, lavori in corso

Da qualche giorno in paese sono in fase di realizzazione i lavori per l’installazione di alcune telecamere di videosorveglianza. La definizione dell’iniziativa è curiosa: ammodernamento ed efficientamento del sistema… c’è scritto sulla determinazione dell’Ufficio Tecnico (gestione del territorio). Se ne sta occupando, per quasi 20mila euro complessivi, una società di Aquino che ha presentato un ribasso di appena l’uno per cento. A questo proposito viene da chiedersi: chissà a quante ditte, anche del comprensorio, cioè del sorano, è stata richiesta l’offerta? Non si sa.

Sull’albo della Provincia, stazione appaltante del Comune, le carte della gara n. 221 non siamo riusciti a trovarle. In ogni caso i lavori di ammodernamento ed efficientamento del sistema procedono speditamente e presto il vecchio impianto sarà… ammodernato ed efficientato.

Non è tutto. In Comune puntano ad ottenere altri 28mila euro, ancora per la videosorveglianza, come si legge in una recente delibera di giunta per la partecipazione ad un avviso pubblico che mette a disposizione le risorse economiche necessarie. Magari il Comune riuscirà ad ottenerle e chissà se nell’universale panorama delle gare non verrà seguita la stessa procedura?

