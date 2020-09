Arpino (FR) – Via Scaffa senza acqua da 5 giorni

Siamo nel 2020 eppure ad Arpino sembra che il progresso non abbia fatto il suo corso. In via Scaffa capita, per esempio, che da ben cinque giorni manchi l’acqua. Si avete capito bene, l’acqua, quel bene riconosciuto come “inalienabile” dalla dichiarazione universale dei diritti umani. Una famiglia disperata dichiara telefonicamente: 《Sono 5 giorni che siamo senz’acqua. Abbiamo fatto vari solleciti all’Acea, abbiamo richiesto un’autobotte per riempire almeno le cisterne ma nessuno si è fatto vivo. È UNA VERGOGNA.》Ed ha pienamente ragione. Che l’acqua manchi un’ora a causa di un intervento è comprensibile, ma che manchi delle giornate intere nel terzo millennio non è assolutamente accettabile. L’auspicio è che l’amministrazione comunale intervenga celermente per garantire la giusta assistenza ai cittadini, con priorità soprattutto per le fasce più deboli.

