Arpino (FR) – Via Abate Rea, ‘cratere’ sull’asfalto

Poche palate di bitume. Non serve di più in via Abate Ildefonso Rea, la strada che porta agli impianti sportivi delle Vigne, per prevenire danni, incidenti ed eventuali richieste di risarcimento.

La segnalazione arriva da diversi cittadini che abitualmente transitano lungo la comunale. Poco oltre l’innesto con via Regina, subito dopo una curva, si nota al centro della carreggiata una grossa e profonda buca. La centra chi scende e pure chi sale tanto è ampia. Un vero e proprio ‘cratere’ in grado di spaccare gomme e cerchioni che nessuno provvede a sistemare nonostante sia lì da settimane. ”Nessuno pretende interventi immediati – lamenta un automobilista – ma qui passano i mesi senza che venga eseguita la manutenzione. Possibile che in Comune non notino nulla?”.

Un altro aggiunge: ”Chissà, forse non intervengono perché non c’è nessuno da accontentare”.

In ogni caso quella buca in mezzo alla strada è pericolosa per il transito dei mezzi a quattro e due ruote, con possibili rischi per l’incolumità delle persone. E’ fin troppo evidente che anche in questo settore il paese è trascurato, i piccoli e modesti problemi vengono ignorati da amministratori sempre più distratti e svogliati.

