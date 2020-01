Arpino (FR) – Vano Scaffa, marciapiedi… botanici

Più che marciapiedi sembrano tanto sentieri fra la vegetazione sui quali farsi largo tra sterpaglie ed arbusti.

Il località Vano Scaffa torna la protesta per le condizioni in cui versano i tracciati riservati ai pedoni, a chi procede a piedi lungo una strada regionale e quindi ad alta intensità di traffico. Un problema che si protrae da anni senza che si intravedano soluzioni e che si acuisce nei mesi più caldi quando la vegetazione diventa florida coprendo interamente gli stessi marciapiedi.

‘Possibile che a nessuno interessi lo stato in cui si trovano? – lamenta un residente – Qui ci sono attività commerciali e di servizio che spesso raggiungiamo a piedi ma quasi sempre siamo costretti a camminare lungo la strada perchè i marciapiedi sono impraticabili. Ma che fanno in Comune, dormono? Potrebbero intanto effettuare la bonifica, sistemare qualche ciglio sconnesso. Potrebbero premere affinchè venga eseguita la manutenzione straordinaria ripristinando condizioni di sicurezza. Che delusione! Soprattutto i rappresentanti di zona’.

A Vano Scaffa c’è chi pensa ad una raccolta di firme per sollecitare autorità ed enti preposti in modo da richiedere lavori attesi da troppo tempo. E c’è anche chi fa notare le differenze: ‘Dopo il fossato, in territorio di Isola Liri, i marciapiedi sono puliti, percorribili. Ad Arpino invece fanno schifo e non frega niente a nessuno. Questi inutili chiacchieroni dovrebbero solo vergognarsi’.

