Arpino (FR) – Una perdita tira l’altra e l’acqua si spreca

Mentre nel centro storico, cioè lungo Corso Tulliano, migliaia di litri di acqua continuano a scorrere per strada prima di finire in una caditoia, altrettanto capita lungo la provinciale Stazione – San Sosio (via Rondinella). Qui da mesi ormai non si capisce bene che cosa stia succedendo alla conduttura idrica. Le riparazioni si susseguono una dietro l’altra da parte del personale incaricato da Acea, a volte anche nello stesso tratto di strada (circa 30/40 metri), ma si aggiusta da una parte e si sfascia dall’altra. E così anche qui decine di metri cubi di acqua ‘allo champagne’ irrigano l’asfalto rendendo insidioso il transito dei mezzi a quattro e due ruote.

Le segnalazioni da parte dei residenti si sprecano, almeno una mezza dozzina le chiamate al gestore del bene pubblico che ogni tanto si fa vedere ma alla fine il risultato non cambia. Non è chiaro se a saltare siano le tubazioni, oppure le cosiddette giunture. Certo è che a capita pure che l’acqua finisca nelle case con fastidiose infiltrazioni.

Insomma, ad Arpino la plurisbandierata collaborazione al latte e miele tra Comune ed Acea, ovvero tra un ente pubblico ed una società privata, non riesce a produrre nemmeno banali riparazioni. E lo spreco continua…

Lu